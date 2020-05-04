Azercell представляет новые опции мобильных переводов

БАКУ/Trend - ООО «Azercell Telekom» продолжает свою деятельность, направленную на облегчение повседневной жизни абонентов путем внедрения современных технологий и цифровых решений. На этот раз лидирующий мобильный оператор предлагает новые опции для перевода средств с баланса одного номера на другой.

Azercell в очередной раз расширяет функциональность услуги «Мобильная Оплата». Так, теперь пользователи Предоплаты (SimSim) могут перевести баланс на сумму от 1 до 50 манатов как на Предоплатные, так и Постоплатные номера с помощью этой услуги.

Максимальная сумма транзакций с одного номера в течение месяца составляет 500 манатов.

Напомним, что для активации услуги «Мобильная Оплата», необходимо загрузить многофункциональное мобильное приложение Azercell «KABİNETİM» в Playstore или Appstore, и принять определенные условия, подписав соответствующее электронное соглашение.

В то же время, Azercell также предлагает и новые возможности в рамках услуги «Paycell». Так, начиная с 23 апреля абоненты Azercell могут отправить подарочный баланс на сумму 2 AZN и 5 AZN, наряду с 0.2 AZN, 0.5 AZN, 1 AZN на Предоплатный номер (SimSim) с помощью «Paycell». Для того, чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно указать номер получателя в тексте SMS и отправить его на короткий номер 2206 для транзакции суммы в размере 2 AZN и 2208 – для перечисления 5 AZN.

Отметим, что учитывая условия особого карантинного режима, объявленного в связи с пандемией коронавируса, Azercell приостановил тарификацию запросов в рамках сервисов «Мобильная Оплата» и «Paycell».

Ознакомиться с подробной информацией об услуге «Мобильная Оплата» можно по следующей ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/payment_balance/mobile_payment

Для получения дополнительной информации об услуге «Paycell» ,пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/zero_balance_options/paycell/