Центр интеграции азербайджанцев Грузии продолжает оказывать помощь малообеспеченным семьям

БАКУ/ Trend - Дома Азербайджана, созданные за рубежом при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, и отдельные диаспорские организации в период пандемии коронавируса продолжают оказывать поддержку малообеспеченным людям и уязвимым группам населения, проводить гуманитарные акции.

Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ), неоднократно оказывавший помощь малообеспеченным и многодетным семьям, пожилым людям, живущим в условиях социальной изоляции в период карантина в связи с пандемией COVID-19, на сей раз раздал продовольственные пакеты 100 азербайджанским семьям, проживающим в селе Гараджалар Телавского района.

Руководство ЦИАГ, направив мэру Телавского района Шоте Нареклишвили письмо, уведомило его о гуманитарной акции. Продовольственная поддержка была оказана через сельскую мечеть.

Руководитель мечети Вейсал Оруджев поблагодарил Центр интеграции азербайджанцев Грузии.

Напомним, что ЦИАГ стал функционировать 3 апреля 2019 года при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.