В Азербайджане выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом, вылечились 39, скончался 1 человек - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 52 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 39, скончался 1 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Скончался гражданин (1969 года рождения), у которого помимо коронавирусной инфекции был диагностирован сахарный диабет, он также страдал хронической сердечной недостаточностью.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 984 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 1 480, скончались 26 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 478 лиц, из них состояние 18 оценивается как тяжелое, 29 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)