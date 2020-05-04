В Баку могут быть запущены маршрутные экспресс-такси
БАКУ/Trend/ - В Баку планируется ввести специальную систему услуг маршрутного экспресс-такси.
Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.
По его словам, в период карантинного режима была проанализирована деятельность такси:
"По направлениям м. Ази Асланов-Кероглу или Кероглу-20 января будут запущены маршрутные экспресс-такси. Они будут работать в часы пик".
(Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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