В Баку могут быть запущены маршрутные экспресс-такси

БАКУ/Trend/ - В Баку планируется ввести специальную систему услуг маршрутного экспресс-такси.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

По его словам, в период карантинного режима была проанализирована деятельность такси:

"По направлениям м. Ази Асланов-Кероглу или Кероглу-20 января будут запущены маршрутные экспресс-такси. Они будут работать в часы пик".

(Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)