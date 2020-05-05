Минобразования Азербайджана: Неучастие в "Виртуальной школе" не должно расцениваться как отставание от учебной программы (версия 2)

Первая версия в в 17:24 04.05.2020

БАКУ/Trend/ - Неучастие в проекте "Виртуальная школа" не должно расцениваться как отставание от учебной программы.

Об этом сказал заведующий отделом работы с одаренными детьми Института образования министерства образования Фуад Гараев, передает в понедельник Trend.

По его словам, порой родители говорят, что их дети не могут принять участие в проекте «Виртуальная школа».

«Хочу обратиться к преподавателям, ученикам, родителям и сказать, что портал «Виртуальная школа» - это вспомогательное средство. Чтобы ученики не отставали от учебной программы в рамках программы «Время урока» проводятся занятия. Этих занятий вполне достаточно для учеников. Да, участие в проекте «Виртуальная школа» было бы плюсом, однако неучастие в проекте не должно расцениваться как отставание от учебной программы», - подчеркнул Фуад Гараев.

Напомним, что министерство образования со второго апреля запустило проект «Виртуальная школа». Его целью является обеспечение интерактивности проводимых министерством телеуроков и расширение возможностей дистанционного обучения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)