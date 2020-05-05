TƏBİB о профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в сфере туризма и отелей

БАКУ/Trend/ - Гости с симптомами респираторных заболеваний, пребывающие в отелях и туристических объектах, должны оставаться в своих номерах до того, как они будут обследованы врачом, сообщает во вторник Trend.

Данная информация отражена в «Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в сфере туризма и отелей», подготовленных Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Согласно данным указаниям, помимо изоляции они должны получить рекомендации о правилах гигиены. Руководство вышеуказанных учреждений должны незамедлительно обеспечить их врачебное обследование.

В указаниях отмечается, что каждый член персонала предприятий вышеуказанных сфер должны серьезно относиться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу COVID-19, в том числе соблюдать правила гигиены, социальной дистанции, не прикасаться ко рту, глазам и носу при появлении симптомов, характерных для данного заболевания, оставаться дома и обратиться в скорую помощь.

Сотрудники ресепшна должны информировать гостей о принятых в связи с профилактикой заболевания мерах или других видах обслуживания, которые им могут понадобиться, например о медицинской и фармацевтической службах при самом отеле.

В документе отмечается, что при назначении сотрудника в отдел ресепшна, следует уделить особое внимание его возрасту и наличию каких-либо хронических заболеваний. Важно, чтобы они соблюдали социальную дистанцию. Работники данного отдела должны знать порядок управления больными COVID-19, и в случае необходимости немедленно проинформировать руководство и связаться со службой скорой помощи "103".

Гости с подозрениями на коронавирус, с соблюдением их прав, должны быть взяты под особый контроль в самой гостинице. В первую очередь необходимо предоставить им медицинские маски. Работники ресепшна должны проявить сдержанность, оценить ситуацию и предоставить сведения для принятия соответствующего решения руководством гостиницы и сотрудниками медицинской службы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)