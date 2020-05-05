Ягут Гараева: В последнее время в стране растет число инфицированных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В последнее время в стране растет число инфицированных коронавирусом. Однако это не стало для нас неожиданностью.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, заранее было известно, что смягчение режима карантина способствует росту количества зараженных.

"Основным методом недопущения новых случаев инфицирования является соблюдение правил карантина. Сегодня, к сожалению выявлено 76 новых случаев инфицирования, излечились и были выписаны домой 28 человек. До сих пор скончались 26 человек, продолжается лечение 526 человек, состояние 21 из которых тяжелое",- сказала Ягут Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)