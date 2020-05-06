NEQSOL Holding оказал продовольственную помощь 3000 малоимущим семьям (ФОТО/ВИДЕО)

NEQSOL Holding и компании в составе холдинга осуществили программу продовольственной помощи с целью поддержки малоимущих семей во время особого карантинного режима в Азербайджане.

В рамках программы помощи NEQSOL Holding и компании Bakcell и Norm в составе холдинга предоставили коробки с различными продуктами питания в общей сложности 3000 малоимущим семьям в различных регионах страны. При распределении продовольственной помощи были соблюдены социальная дистанция и другие правила гигиены.

NEQSOL Holding осуществил различные меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Согласно решению NEQSOL Holding, компании в составе холдинга перечислили в целом 5 миллионов манатов на счет Фонда Поддержки Борьбы с Коронавирусом, созданному в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева. Помимо этого, компании в составе холдинга осуществили ряд других социальных мер и инициатив.

NEQSOL Holding продолжит меры по поддержке борьбы с коронавирусом в стране.