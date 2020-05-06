В Азербайджане названа сумма ежедневных расходов на лечение больного коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане на ежедневное лечение одного больного коронавирусом расходуется около 80-150 манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев.

По его словам, для лечения больных, переносящих инфекцию без осложнений, расходуется 80 манатов, а для лечения тяжело больных - 150 манатов.

"Эти цифры варьируются и основаны на показателях марта", - уточнил Заур Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)