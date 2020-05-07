БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упрощаются условия предоставления адресной соцпомощи.

Об этом сказал заведующий отделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что в настоящее время граждане в течение 5 дней должны сообщать об изменении, произошедшем в доходе семьи, однако после принятия нового изменения в закон «Об адресной государственной социальной помощи» министерство будет получать всю необходимую информацию из электронных систем госструктур.

По словам Гусейнова, также от граждан больше не будет требоваться информация о размере зарплаты, назначении пенсии, пособия, о статусе безработного или вынужденного переселенца: «После регистрации по удостоверению личности вся информация о гражданине будет отражена в электронной системе, и будет требоваться лишь ее подтверждение. Но есть такие доходы, которые не отражаются в электронной системе, и граждане в течение 5-15 дней должны будут предоставлять информацию об этом».

Завотделом добавил, что в настоящее время для получения адресной соцпомощи учитываются также изменения в составе семьи, и граждане обязаны сообщать об этом в соответствующие структуры. В случае непредоставления данной информации выплата соцпомощи гражданину прекращается, и ему в течение одного года отказывается в ее получении: «Это ограничение устраняется. Гражданам не нужно будет сообщать об изменении в составе семьи».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)