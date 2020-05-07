Бакинское метро готово возобновить работу

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен полностью готов восстановить работу.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, руководство метрополитена ожидает решения Оперативного штаба при Кабмине по этому поводу.

"Пока о дате возобновления деятельности метрополитена никаких указаний не поступало. Метро начнет работать с того дня, относительно которого будет принято решение. В соответствии с правилами в метро будут продолжены работы по дезинфекции и предприниматься меры по обеспечению безопасности. Если в период карантина работа метро возобновится, то принцип работы будет построен в соответствии с порядком и условиями, определенными Оперативным штабом".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)