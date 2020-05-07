В ходе выпускных экзаменов в Азербайджане будет соблюдаться социальная дистанция
БАКУ/Trend/ - В ходе проведения выпускных экзаменов в этом году в Азербайджане будут учтены требования в связи с пандемией.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам, в ходе экзамена за каждым столом будет сидеть один человек.
"Между ними будет соблюдена дистанция. В одной аудитории экзамен будут сдавать 12-15 человек", - уточнила Аббасзаде.
Глава ГЭЦ добавила, что в экзаменационные вопросы не будут включены темы программы обучения апреля-июня.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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