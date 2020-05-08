В Азербайджане предлагается ужесточить штрафы за нарушение карантина (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо ужесточить штрафы в отношении нарушающих карантинный режим.

С таким предложением на сегодняшнем заседании парламента выступил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в связи с этим в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях могли бы быть внесены дополнения после консультаций с Оперативным штабом.

Гулиев добавил, что несоблюдение правил карантина может привести к второй волне заражения коронавирусом: «Поэтому каждый должен осознавать свою ответственность. Выступая вчера на открытии больничного комплекса модульного типа, глава государства коснулся этого вопроса, призвав каждого соблюдать правила карантина».

Спикер парламента Сахиба Гафарова отметила, что депутаты, встречаясь с избирателями, должны напоминать о важности соблюдения правил карантина.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)