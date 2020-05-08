Завтра в Баку до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове девятого мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ближе к ночи кое-где возможны дожди, ночью и утром местами туман, юго-западный ветер днем сменится на порывистый северо-западный, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 12-14, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление поднимется с 758 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером местами возможны грозы, временами дожди. Кое-где интенсивного характера, возможен град. Утром туман, западный ветер местами с усилениями.

Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

Днем девятого мая на Абшеронском полуострове ожидается усиление умеренного северного ветра, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)