Рамин Байрамлы: Есть проекты, связанные с открытием кафе и ресторанов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Оперативном штабе при Кабинете министров состоялись обсуждения о том, когда будут открыты кафе и рестораны и какое рабочее время будет применяться. Уже есть соответствующие проекты в связи с этим.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Trend.

По его словам, обсуждения будут продолжены в ближайшие дни. "Возможно, этот вопрос будет поднят в ближайшие дни. Решения об открытии Бакинского метрополитена, ресторанов в Баку и регионах принимаются на основании анализа данных. Мы не можем держать их закрытыми слишком долго. В течение строгого карантинного режима нам удалось ограничить распространение заражения. Мы мобилизовали медицинские учреждения и обновили наши ресурсы. Следующий период - это реализации заранее запланированных мер по контролю эпидемиологической ситуации. Другими словами, сейчас мы переживаем второй этап. Для каждого из этих этапов разработаны соответствующие правила по каждой сфере. Если мы будем следовать этим правилам, ни в метро, ни в кафе и ресторанах в регионах и Баку и ни в других предприятиях, которые мы откроем, заражений не будет, мы предотвратим это. Конечно, если мы не будем следовать правилам, если мы не будем соблюдать социальную дистанцию, вторая волна может распространиться в очень жесткой форме", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)