Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO)

Общество 11 мая 2020 17:43 (UTC+04:00)
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - Инфицирование коронавирусом делает необходимым изоляцию не только пациентов, но и лечащих врачей. Поэтому врачи, находящиеся в непосредственной опасности инфицирования, которые с риском для жизни лечат больных, не могут проводить свободное от работы время в кругу семьи.

Врачи, привлеченные к борьбе с коронавирусом, с момента установления первого случая инфицирования в Азербайджане живут в условиях изоляции как от членов семьи, так и от всех окружающих.

Один из таких врачей - доцент кафедры внутренних болезней Азербайджанского медицинского университета Мираскер Аскеров.

Как сообщил в понедельник Trend Аскеров, он привлечен к борьбе с коронавирусом с 15 апреля. По его словам, врачи, не уходя домой, посменно, в течение 15 дней лечат инфицированных коронавирусом в больницах особого режима.

«Чтобы исключить любой контакт с окружающими, нас привозят в отели, где мы проживаем, специальными автобусами. По завершении 15-дневной рабочей смены, врачей помешают на карантин. С первого мая я нахожусь на карантине в Bulvar hotel. Поддерживаю связь со своей семьей только по телефону. Как работник здравоохранения с 35-40-летним опытом я оставался и на ночные смены, днем и ночью обслуживал пациентов. Однако в нынешних рабочих условиях в связи с пандемией врачам крайне тяжело. Во-первых, очень сложно носить и оставаться в специальной защитной одежде, представьте, что она не пропускает даже воздух. Но защитные меры не ограничиваются только костюмом – мы должны носить специальные очки, использовать маски и перчатки. Человек ощущает себя в этом костюме крайне дискомфортно. Одев эту спецодежду невозможно есть и пить, удовлетворять другие жизненно важные потребности. Мы боремся с этим заболеванием в таких условиях, а некоторые люди не желают носить маску - якобы им трудно в них дышать. Но врачи находятся в этой одежде по 8-10 часов», - сказал Аскеров.

Он добавил, что переодевание спецодежды, даже в исключительных условиях категорически невозможно, ввиду того, что из-за уровня опасности вируса, следует оставаться в замкнутой среде.

«Врачи одеваются в стерильном отделении. Если надеть спецодежду, посетить отделение, где лечатся инфицированные, а затем перейти в другое стерильное отделение больницы, тогда врач переносит вируса из «загрязненного» отделения в стерильное, что категорически недопустимо. В этом плане, даже если трудно, мы все равно должны выдержать, и выдерживаем этот режим. Воистину, проявление терпения к ношению этой одежды, своеобразный героизм», - подчеркнул Мираскер Аскеров.

Врач сказал, что, как отмечал раннее один из его коллег, у 60-70 процентов инфицированных симптомы не наблюдаются. С учетом того, что в азербайджанском обществе наблюдается тенденция обращаться к врачу только при остром проявлении заболевания, часто случаи инфицирования выявляются, только когда пациент обращается по поводу проблем с почками, сердцем, осложнением сахарного диабета.

«Ввиду распространения болезни, любой обратившийся в обязательном порядке проходит тест на коронавирус. В случае, если результаты тестов у человека оказываются положительными, то он помещается на принудительное лечение в стационар, а лица, с кем он контактировал, привлекаются к обследованию и помещаются на карантин. Для определенной группы населения тесты проводятся в поликлиниках, бригадами скорой помощи и участковыми врачами. Такие тесты также проводятся для лиц, не имеющих признаков заболевания, в том числе прибывающих из-за рубежа граждан», - отметил Аскеров.

Врач сообщил, что было немало случаев, когда полиция вмешивалась при помещении людей на карантин. По его словам, при выявлении заболевания у лиц, контактировавших с инфицированными, они также должны быть помещены в больницу.

«В случае несогласия на это добровольно, приходится вмешиваться полиции. Ввиду высокой опасности, необходимо принудительно выявлять инфицированных. Порой крайне трудно объяснить пациенту, что он болен. Некоторые из них не считают себя больными, а некоторые говорят – мол я задыхался, теперь же все прошло, мне лучше, и я хочу уйти. Мы принудительно удерживаем их в больнице, бывают и лица, которые пытаются бежать. С помощью полиции мы оставляем их в больнице, чтобы они не контактировали с другими людьми. В этом смысле мы очень нуждаемся в помощи полиции», - сказал Мираскер Аскеров.

Затронув реакцию инфицированных на новость о выявлении коронавируса, врач отметил, что сама изоляция в связи с этим заболеванием вызывает панику, такие пациенты ощущают тревогу по поводу того, что они могут заразить членов семьи.

«Инфицированные считают себя опасными для общества. Естественно, выявление у таких пациентов вызывает потрясение. Они не могут сказать когда, где и как заразились коронавирусом. Бывают и случаи, когда пациенты говорят, что контактировали с больными. Все это вызывает у них депрессию», - отметил Аскеров.

Напомнив сообщения китайских врачей о нескольких мутациях вируса за время вспышки COVİD-19, Аскеров прокомментировал вопрос по поводу отличия симптомов заболевания у людей с учетом климатических особенностей разных стран.

«Клинические симптомы заболевания почти идентичны везде. Просто, можно выделить индивидуальные различия пациентов. Ввиду того, что вирус распространяется воздушно-капельным путем, в теплое время года случаи респираторных заболеваний встречаются реже. Это заболевание - своего рода разновидность гриппа. Так, каждый подвид гриппа вызывает определенные осложнения. Специфика коронавируса заключается в том, что он приводит к затвердиванию и фиброзу альвеол в легких. В таком случае человек страдает от затрудненного дыхания», - подчеркнул Мираскер Аскеров.

Доцент сообщил, что самая эффективная борьба с заболеванием заключается в его профилактике.

«Поэтому люди должны сознавать, что если соблюдать требования, социальную дистанцию, использовать защитные средства, следовать правилам личной гигиены, правила карантина могут быть облегчены. К сожалению, у людей наблюдается определенная расслабленность. Уверяю вас, если относиться к этому несерьезно, то возможен повторный рост числа заражений, причем высокими темпами. Естественно, и государство не желает, чтобы люди долго находились на карантине, это не в интересах государства. Благодаря превентивным мерам правительства Азербайджана удалось сдержать широкое распространение вируса. Призывы Президента Ильхама Алиева принесли свои плоды. Если бы не минимизация контактов между людьми в стране, не были выполнены призывы «Оставайся дома», не приняты меры, мы не смогли бы вести эффективную борьбу с заболеванием, как и другие страны», - уточнил Мираскер Аскеров.

Он сказал, что все еще есть люди, которые не воспринимают реальность этого заболевания, даже не так давно группа российских медиков сообщила о том, что такого вируса вообще нет.

«Люди должны осознать истину. Ведь мы и сами слышим, как некоторые люди говорят друг другу – «этой болезни нет». Я вновь обращаюсь к таким людям, и призываю их не воспринимать вирус как шутку или ложь. Заболевание действительно есть. Если бы говорящие такие слова видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации», - отметил Аскеров.

Коснувшись сроком разработки вакцины, врач сказал, что невозможно сделать это за 3-4 месяца. По его словам, для этого нужно провести миллионы индивидуальных испытаний.

«Против кори тоже есть вакцина, однако наблюдаются повторные случаи заболевания. Сколько времени прошло со времен устранения ветряной оспы, однако порой встречаются и повторные случаи инфицирования. Поэтому нельзя говорить и полном уничтожении вируса. Даже после сведения на нет фактов инфицирования, могут наблюдаться рецидивы», - подчеркнул Мираскер Аскеров.

Доцент медуниверситета также прокомментировал мнения по поводу возможного снижения числа инфицированных в летние месяца, и при отсутствии должного контроля, повторного увеличения случаев заражения в осенние месяца.

«Нет абсолютных гарантий, что в летние месяцы вируса не будет, а позднее в холодное время года будет. Это всего лишь предположения. И они основаны на то, что в летнее время года реже наблюдаются случаи инфицирования воздушно капельным путем. Но если исходить из этого, то вируса не должно быть в Египте, Аравии, Бразилии и других жарких странах. Да, в теплое время года возможно некоторое замедление темпов распространения заболевания. Однако вторая, третья волны возможны и летом, и осенью. Никто не может точно прогнозировать по поводу коронавируса», - сказал Аскеров.

По его словам, лица, вылечившиеся от коронавируса, взяты на учет, есть их список, хотя общественность не знает кто они, соответствующие структуры это знают. Плазма крови таких людей может быть эффективной в лечении инфицированных коронавирусом.

«Плазма крови таких людей может обусловить более легкое течение болезни у инфицированных. Это доказано на опыте. Есть пациенты, которые, несмотря на продолжительные усилия, не поддаются лечению. Переливание плазмы крови таким пациентам может им помочь. Однако сроки выздоровления зависят от специфики организма. Бывает, люди излечиваются в течение 5-10 дней, а порой лечение затягивается. Все это зависит от иммунной системы человека, возраста, пола. Люди с более сильным иммунитетом одолевают болезнь быстрее и легче.

Люди могут повторно заражаться COVİD-19, потому что ни у одного из них не вырабатывается стойкий иммунитет после выздоровления. Любой индивидуум может заражаться даже 3-5 раз», - сообщил Мираскер Аскеров.

Он добавил, что в Азербайджане число женщин, инфицрованных коронавирусом, несколько превышают число мужчин. Однако это не должно сводиться к тому, что коронавирусом чаще болеют женщины.

«Многолетний опыт показывает, что желчнокаменная болезнь чаще наблюдается у женщин. А из-за образа жизни, такие заболевания как язва желудка, чаще встречаются у мужчин. Однако трудно сказать такое о коронавирусе. Потому что он изучен далеко не полностью. Мнение о том, что вирусу не подвержены дети, также является ошибочными. Данный вирус может встречаться у всех возрастных категорий. В нашей клинике лечились пациенты в возрасте от шести до 70 лет», - подытожил Мираскер Аскеров.

(Текст: Турал Гараджаев. Реактор: Ровшан Гусейнов)

Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO) - Gallery Image
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO) - Gallery Image
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO) - Gallery Image
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO) - Gallery Image
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO) - Gallery Thumbnail
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO) - Gallery Thumbnail
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO) - Gallery Thumbnail
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO) - Gallery Thumbnail
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