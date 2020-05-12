В бакинской профшколе началось производство медицинских масок

БАКУ/Trend/ - Бакинский государственный центр профессионального обучения по туризму и социальному обслуживанию совместно с ООО Save Tekstil приступили к производству медицинских масок.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, в производстве используется современное оборудование, завезенное из Турции и Китая. К процессу привлечены порядка 20 студентов Центра, обучающихся по соответствующим специальностям. Производство запущено с прошлой недели.

В настоящее время на предприятии ежедневно производится 15 000 масок. В ближайшие дни планируется довести эти цифры до 55 тысяч масок в день. В первую очередь продукция предприятия будет направлена на удовлетворение потребности на внутреннем рынке. Медицинские маски совместного производства можно будет приобрести в аптеках с 15 мая.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)