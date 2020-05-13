Хикмет Гаджиев: Самовольное прибытие находящихся за рубежом азербайджанцев к пограничным пунктам неприемлемо

БАКУ /Trend/ - Самовольное прибытие к пограничным пунктам, скопление там находящихся за рубежом азербайджанцев неприемлемо.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что граждане, находящиеся за рубежом, в том числе в России, будут возвращены в порядке очереди. То есть возвращение граждан в страну обеспечивается по возможностям помещения их на карантин внутри страны.

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, что после регистрации на портале "Еду домой" граждане Азербайджана должны ожидать своей очереди.

"Прибывать на границу после регистрации, не дожидаясь своей очереди, нецелесообразно. Просьба к нашим гражданам после регистрации на портале оставаться в местах проживания", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)