В Тертере реконструируется дорога, соединяющая десять прифронтовых сел (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Тертере реконструируется дорога, соединяющая десять прифронтовых сел, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Согласно информации, дорога местного значения протяженностью 33,5 км, реконструируемая в соответствии с IV технической категорией, соединяет села Сехлебад, Аскипара, Гараагаджи, Юхары Гарадаглы, Гапанлы, Гайнаг, Юхары Гапанлы, Газйан, Тезекенд, Гусенли. Дорога будет двухполосной. В настоящее время идут работы по обновлению асфальтового покрытия.
На завершающем этапе вдоль дороги будут построены автобусные остановки, установлены дорожные знаки, указатели километража, нанесена дорожная разметка.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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