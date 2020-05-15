В Тертере реконструируется дорога, соединяющая десять прифронтовых сел (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Тертере реконструируется дорога, соединяющая десять прифронтовых сел, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Согласно информации, дорога местного значения протяженностью 33,5 км, реконструируемая в соответствии с IV технической категорией, соединяет села Сехлебад, Аскипара, Гараагаджи, Юхары Гарадаглы, Гапанлы, Гайнаг, Юхары Гапанлы, Газйан, Тезекенд, Гусенли. Дорога будет двухполосной. В настоящее время идут работы по обновлению асфальтового покрытия.

На завершающем этапе вдоль дороги будут построены автобусные остановки, установлены дорожные знаки, указатели километража, нанесена дорожная разметка.

(Текст: Кямаля Сеидова)