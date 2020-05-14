Чартерным рейсом из Киева в Баку возвращены 197 граждан Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(AZAL) 14 мая выполнил чартерный рейс из Киева в Баку. Этим рейсом в Баку были доставлены 197 граждан Азербайджана, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.

Отметим, что AZAL выполняет чартерные рейсы по возвращению соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.