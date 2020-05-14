Чартерным рейсом из Киева в Баку возвращены 197 граждан Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(AZAL) 14 мая выполнил чартерный рейс из Киева в Баку. Этим рейсом в Баку были доставлены 197 граждан Азербайджана, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.
Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.
Отметим, что AZAL выполняет чартерные рейсы по возвращению соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
Лента новостей
Управление капитального строительства Марыйского региона Туркменистана объявляет тендер на строительство
Масштабные учения армии Азербайджана навели страх на военно-политическое руководство Армении - Минобороны
Арзу Нагиев: Следуя призыву Президента Азербайджана, молодежь активно участвует в волонтерской деятельности
Севиль Микаилова: Случаи инфицирования коронавирусом в оккупированном Нагорном Карабахе - тревожный сигнал для международных организаций
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летия Азербайджанского медицинского университета
В Азербайджане выявлен 121 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 44 человека – Оперативный штаб
При содействии Узбекистана в Афганистане откроется модульный цех по производству растительного масла
Афет Гасанова: Итоговое решение Совета Евросоюза по политике "Восточного партнерства" - очередной международный успех Азербайджана
Азербайджан может экспортировать медицинские маски и защитную одежду – Репортаж с предприятия в Сумгайыте (ФОТО/ВИДЕО)