В Азербайджане отменен запрет на посещение бульваров, парков и мест отдыха

БАКУ/Trend/ - С 00 часов 18 мая в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отменяется запрет на посещение бульваров, парков и мест отдыха, с условием не собираться группами по 10 человек и более, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.