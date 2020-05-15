В Азербайджане отменен запрет на посещение бульваров, парков и мест отдыха
БАКУ/Trend/ - С 00 часов 18 мая в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отменяется запрет на посещение бульваров, парков и мест отдыха, с условием не собираться группами по 10 человек и более, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
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