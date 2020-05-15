С 18 мая разрешается работа всех ресторанов, кафе и объектов общепита на территории Азербайджана (версия 2)

(Первая версия в 16:27)

БАКУ/Trend/ - С 00:00 часов 18 мая в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе разрешается открытие всех кафе, ресторанов, чайханы и объектов общепита, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Решение принято, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, количества активных больных и скорости заражения.

Запрет на использование кальянов в объектах общепита остается в силе.

В кафе, ресторанах, чайхане и объектах общепита Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района обслуживание клиентов на месте будет осуществляться с 08:00 до 18:00 часов.

Отметим, что с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), общего количества инфицированных среди населения страны и динамики выздоровления пациентов, было принято решение смягчить еще ряд ограничений, применяемых в рамках особого карантинного режима.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)