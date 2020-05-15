Ибрагим Мамедов: Несмотря на случаи инфицирования в период смягчения режима карантина, ситуация находится под контролем

БАКУ/Trend/ - Несмотря на случаи инфицирования в период смягчения режима карантина, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

По его словам, созданная соответствующими ведомствами материально-техническая база позволяет ввести ряд послаблений.

"В период двухмесячного карантина мы наладили производство продукции, которая используется в борьбе с коронавирусом. Импорт ряда продукции сведен к минимуму. В Сумгайыте открылся завод по производству масок с ежедневным объемом производства в 200 тысяч, а затем еще один завод с производственной мощностью 300 тысяч масок в день. Уже начат выпуск одноразовых комбинезонов и сооружение модульных больниц. С учетом вышеперечисленного возможности страны позволяют пойти на некоторые послабления", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)