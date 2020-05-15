Рамин Байрамлы: Вторая волна инфицирования коронавирусом будет зависеть от степени социальной ответственности граждан

БАКУ /Trend/ - В настоящее время наблюдается вторая волна инфицирования коронавирусом. Ее последствия будут зависеть от степени социальной ответственности граждан Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, показатели по неделям говорят о том, что мы ни в коем случае не должны расслабляться.

Байрамлы отметил, что около 7,7 процента случаев инфицирования связаны с ввозом инфекции из-за рубежа. Данный показатель в Ясамальском районе составил 17, в Насиминском - 15,8, в Сабунчинском - 14, в Гарадагском - пять, в других районах Баку - ниже 8 процентов.

"Среди инфицированных большинство составили люди возрастной категории 52-59 лет. Количество случаев инфицирования в категории 0-9 лет составляет 5 процентов, а среди лиц старше 80 лет - порядка 2-х процентов", - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)