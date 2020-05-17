В Азербайджане определен круг работников, которые будут оказывать соцуслуги в период карантина

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление об определении круга работников, участвующих в оказании социальных услуг в период особого режима карантина, и срока выплаты надбавок.

Как сообщает Trend, документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, круг работников, участвующих в оказании социальных услуг в период особого режима карантина, определен в нижеприведенном порядке:

- работники сектора обслуживания районных (городских) отделений Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения;

- работники психоневрологических учреждений, учреждений по предоставлению социальных услуг для детей с ограниченным возможностями, для лиц, достигших пенсионного возраста, для лиц из уязвимых групп населения и Центра социальной адаптации, для лиц, освобожденных от отбывания наказания в подчинении Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Срочная надбавка выплачивается за период с первого апреля по первое июня пропорционально рабочему времени.

(Текст: Турал Гараджаев)