В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане переведены более 113 млн. манатов
БАКУ/Trend/ - Обнародована сумма пожертвований, переведенных в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане, сообщает в субботу Trend.
До сегодняшнего дня в Фонд перечислены 113 727 551 манатов.
Среди перечисливших пожертвования 3 336 – юридические, 11 678 – физические лица.
Напомним, что Фонд был создан согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.
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