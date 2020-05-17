Завтра пойдет дождь, выпадет град - Предупреждение

Общество 17 мая 2020 14:53 (UTC+04:00)
Завтра пойдет дождь, выпадет град - Предупреждение

БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделала предупреждение в связи с ожидаемой на завтра погодой в стране.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и Абшеронском полуострове 18 мая юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный и будет усиливаться до 15-18 м/с, иногда до 20-25 м/с.

В районах Азербайджана 18-19 мая в днем будет гроза, пойдет дождь, выпадет град. Ожидается, что 18 мая в некоторых районах западный ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, в отдельных местах до 23-28 м/с.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Баку в золотистой паутине времени – дворики, белые паруса, трамваи, троллейбусы … (ВИДЕО)
Баку в золотистой паутине времени – дворики, белые паруса, трамваи, троллейбусы … (ВИДЕО)
Футболист &quot;Сельты&quot; Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина
Футболист "Сельты" Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина
Тренер &quot;Баварии&quot; считает, что команды находятся в равных условиях при игре без зрителей
Тренер "Баварии" считает, что команды находятся в равных условиях при игре без зрителей
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию Общество 15:48
Баку в золотистой паутине времени – дворики, белые паруса, трамваи, троллейбусы … (ВИДЕО) Культура 15:36
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане Общество 15:21
Нетаньяху представил парламенту 35-е правительство Израиля и попросил утвердить его Израиль 14:54
Завтра пойдет дождь, выпадет град - Предупреждение Общество 14:53
Футболист "Сельты" Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина Спорт 14:38
В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором Россия 14:13
Асли Казымова: Т.н."Национальный совет" подталкивает молодежь нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа Политика 14:03
В Иране от коронавируса вылечились почти 95 тысяч человек Общество 14:00
В Международный день музеев будет организован виртуальный тур в Девичью башню (ВИДЕО) Общество 13:54
Китайский эксперт не исключил второй волны коронавируса в КНР Другие страны 13:50
Фарид Шафиев: Глава правительства Армении целенаправленно исказил исторические факты Политика 13:38
Президент Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву Политика 13:25
В Испании впервые за два месяца из-за коронавируса за сутки умерли менее 100 человек Европа 13:08
Увеличился экспорт через Базерганскую таможню Ирана Экономика 12:49
Цены на иранские нефтепродукты выросли Экономика 12:48
По каким правилам ведется контроль лифтов в Азербайджане? - говорит представитель МЧС Общество 12:42
Завтра в Азербайджане до 28 градусов тепла Общество 12:29
Число инфицированных коронавирусом в РФ превысило 280 тысяч Россия 12:06
JPost: посол Китая в Израиле обнаружен мертвым в своей резиденции Израиль 11:52
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 262,6 тыс. человек Россия 11:42
В Армении подтверждено 189 новых случаев коронавируса, еще пять человек скончались Армения 11:20
В Дагестане от пневмонии и коронавируса умерли 686 человек Россия 11:11
Китай за весну экспортировал медицинских товаров на 19 млрд долларов Другие страны 10:56
В США количество жертв коронавируса превысило 90 тысяч США 10:43
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть Европа 10:24
Тренер "Баварии" считает, что команды находятся в равных условиях при игре без зрителей Спорт 10:12
Умерла режиссер Линн Шелтон США 10:04
Клопп заявил, что "Ливерпуль" будет в хорошей форме к возобновлению чемпионата Англии Спорт 09:53
В Южной Корее зафиксировали 13 новых заражений коронавирусом Другие страны 09:42
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:32
Бахруз Гулиев: Президент Ильхам Алиев - лидер, поддерживающий технологии на глобальном уровне Политика 09:29
В Кыргызстане выявлен еще 21 случай заболевания COVID-19 Кыргызстан 09:18
В Германии за сутки коронавирусом заразились 583 человека Европа 09:06
В Казахстане за сутки выявлено 307 заболевших коронавирусом Казахстан 08:51
Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании В мире 08:48
Большое Вам спасибо за то, что думаете о народе в нынешней тяжелой ситуации, оказываете поддержку каждому гражданину - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:41
Ваше имя золотыми буквами вписано в нашу историю - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:37
В этот трудный период мы являемся свидетелями Вашей решительной борьбы с пандемией - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:32
Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал символом жизни для нас учителей - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:28
Армения установила мировой рекорд по темпам заражения коронавирусом Армения 08:22
В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня США 08:16
Никол Пашинян вовлек Армению в международную мафиозную систему и зарабатывает деньги - экс-посол Армения 08:15
В Лондоне задержали участников акции протеста против карантина Европа 07:46
Власти Китая за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 07:29
Пуэрто-Рико в ноябре проведет референдум по вопросу присоединения к США в качестве штата Другие страны 07:12
Более 15 тысяч человек стали жертвами коронавируса в Бразилии Другие страны 06:51
Эль-Кувейт и Эр-Рияд приостановят добычу нефти на месторождении "Аль-Хафджи" В мире 06:17
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,5 миллиона США 05:14
В Непале зафиксирована первая смерть из-за коронавируса Другие страны 04:50
В Турции назвали возможную дату начала туристического сезона Турция 04:30
Ирак на восемь дней вводит комендантский час Арабские страны 03:32
Чеферин: УЕФА будет готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов Спорт 02:54
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом Россия 02:08
В Азербайджане определен круг работников, которые будут оказывать соцуслуги в период карантина Общество 01:40
Конкурс "Евровидение - 2021" состоится в Роттердаме В мире 01:32
С 3 июня возобновляется свободное перемещение между Италией и странами ЕС Европа 01:07
Новоназначенный руководящий состав министерства экономики представлен коллективу Экономика 00:38
Самира Эфенди приняла участие в онлайн-шоу "Евровидения 2020" (ВИДЕО) Культура 00:23
В США заявили об обнаружении антител, полностью защищающих клетки от коронавируса США 00:09
Ниямеддин Ордуханлы: Т.н. «Национальный совет» управляется из-за рубежа Политика 16 мая 23:59
Прием граждан Азербайджана в центре Службы ASAN вновь будет осуществляться в режиме онлайн Общество 16 мая 23:35
Танкер "Лачин" будет перевозить грузы в черноморском и средиземноморском бассейнах (ФОТО) Экономика 16 мая 23:30
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 87 тыс. В мире 16 мая 23:05
В Азербайджане вступили в силу новые правила пользования земельными участками Экономика 16 мая 23:01
Граждане пишут Президенту: Предпринимаемые Вами шаги являются показателем того, насколько сильным и заботливым Президентом Вы являетесь Политика 16 мая 22:53
Кабмин Азербайджана вынес решение о дополнительных мерах по особому режиму карантина Общество 16 мая 22:45
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 16 мая 22:14
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 108 тыс. Турция 16 мая 22:11
В результате спецоперации задержан и доставлен в Азербайджан участник вооруженного нападения на боевой пост (ВИДЕО) Политика 16 мая 21:39
Объединение национальных новостных агентств Организации исламского сотрудничества провело виртуальный форум на тему борьбы с коронавирусом (ФОТО) Политика 16 мая 21:04
Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса В мире 16 мая 20:43
В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане переведены более 113 млн. манатов Общество 16 мая 20:24
На объекте CNPC на северо-востоке Китая произошел крупный пожар Другие страны 16 мая 20:10
"Боруссия" разгромила "Шальке" в первом туре после возобновления чемпионата Германии Спорт 16 мая 19:38
Лейла Абдуллаева: Вся ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на Армении Политика 16 мая 19:29
В Канаде два человека погибли при стрельбе Другие страны 16 мая 19:15
В Баку продезинфицированы более 400 улиц и проспектов (ФОТО) Общество 16 мая 18:50
Фонд Саудовской Аравии купил доли Boeing, Citigroup, Facebook и Disney В мире 16 мая 18:23
Маис Сафарли: Т.н. "Национальный совет" готов топтать наши ценности, чтобы привлечь внимание неких западных сил Политика 16 мая 18:09
Мансум Ибрагимов исполняет азан. Посвящается месяцу и празднику Рамазан (ВИДЕО) Культура 16 мая 17:46
"Лицо со шрамом", "Путь Карлито"... Фаик Агаев вернулся в эпоху Великой депрессии (ФОТО) Стиль 16 мая 17:00
В Туркменистане разработан план обеспечения готовности к противодействию COVID-19 Туркменистан 16 мая 16:38
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит с предпринимателями онлайн-встречи Бизнес 16 мая 16:28
Таир Керимли: Кружок под названием "Национальный совет" вновь опозорился во время последней видеоконференции Политика 16 мая 16:23
У 29 граждан Азербайджана, прибывших из Киева, выявлен коронавирус Общество 16 мая 16:10
Король Швеции поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16 мая 16:05
Поступления в госбюджет Азербайджана со всех направлений выросли Финансы 16 мая 15:58
Заявление Дональда Трампа стало высокой оценкой лидерских качеств Президента Ильхама Алиева Политика 16 мая 15:55
Будь ярче звезд! Гюнель Мамедова своеобразно отмечает Международный день света (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 16 мая 15:47
Ширин Меликова выступит в качестве модератора международной онлайн-конференции Культура 16 мая 15:37
Доходы населения Азербайджана увеличились Финансы 16 мая 15:33
ВВП в Азербайджане вырос Финансы 16 мая 15:29
Названы размеры финансовых перечислений Госнефтефонда Азербайджана (SOFAZ) в госбюджет Энергетика 16 мая 15:25
Где нужно оформлять пособие? Консультации специалистов 16 мая 15:23
В Азербайджане выявлено 158 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 58 человек – Оперативный Штаб Общество 16 мая 15:23
Акустическая версия песни Cleopatra от Самиры Эфенди (ВИДЕО) Интересное 16 мая 15:12
Азербайджанские дизайнеры приглашаются на Неделю моды Aspara Fashion Week Стиль 16 мая 15:06
В Туркменистане создана комиссия по контролю сбора зерновых культур Туркменистан 16 мая 15:05
В Туркменистане готовится проект госбюджета на следующий год Финансы 16 мая 15:04
Все новости