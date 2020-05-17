Завтра пойдет дождь, выпадет град - Предупреждение
БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделала предупреждение в связи с ожидаемой на завтра погодой в стране.
Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и Абшеронском полуострове 18 мая юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный и будет усиливаться до 15-18 м/с, иногда до 20-25 м/с.
В районах Азербайджана 18-19 мая в днем будет гроза, пойдет дождь, выпадет град. Ожидается, что 18 мая в некоторых районах западный ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, в отдельных местах до 23-28 м/с.
Лента новостей
Асли Казымова: Т.н."Национальный совет" подталкивает молодежь нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа
Большое Вам спасибо за то, что думаете о народе в нынешней тяжелой ситуации, оказываете поддержку каждому гражданину - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
В этот трудный период мы являемся свидетелями Вашей решительной борьбы с пандемией - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал символом жизни для нас учителей - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Граждане пишут Президенту: Предпринимаемые Вами шаги являются показателем того, насколько сильным и заботливым Президентом Вы являетесь
В результате спецоперации задержан и доставлен в Азербайджан участник вооруженного нападения на боевой пост (ВИДЕО)
Объединение национальных новостных агентств Организации исламского сотрудничества провело виртуальный форум на тему борьбы с коронавирусом (ФОТО)
Маис Сафарли: Т.н. "Национальный совет" готов топтать наши ценности, чтобы привлечь внимание неких западных сил
Таир Керимли: Кружок под названием "Национальный совет" вновь опозорился во время последней видеоконференции
В Азербайджане выявлено 158 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 58 человек – Оперативный Штаб