Эльдар Азизов: В Баку готовятся правила в связи с пляжами

БАКУ /Trend/ - В Баку готовятся правила в связи с пляжами, и для этого создана комиссия.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, сообщает в понедельник Trend.

Азизов отметил, что на пляжах важно соблюдать социальную дистанцию: "Может быть, что на некоторых пляжах будет много народу, поэтому предлагается создать электронную систему, т.е., гражданин, прежде чем выйти из дома, сможет заказать место на пляже. Предложения сделаны, идет подготовка. После того, как правила будут приняты, общественность будет проинформирована".

Он добавил, что для контроля за пляжами разрабатывается электронный механизм: "Порой небольшой пляж, рассчитанный на 100 человек, посещает много людей. Этого допускать нельзя, необходимо соблюдать правила, поэтому для этого разрабатывается электронный механизм".

Глава исполнительной власти Баку с сожалением отметил, что некоторые люди считают текущие события некой политической игрой.

"Это в корне неправильный подход. В противном случае зачем государства тратят миллиарды для сдерживания вируса. Это реальная опасность, и все должны следовать этим правилам. В ходе мониторингов в Баку было установлено, что всего 10 процентов людей носят маски. Это недопустимо", - возмутился Эльдар Азизов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)