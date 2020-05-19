Огтай Ширалиев: В Азербайджане смертельные случаи от коронавируса составили 1,2%

БАКУ/Trend/ - Азербайджан своевременно принял серьезные меры против пандемии, благодаря которым в стране с населением в 10 млн. человек зафиксировано 3 274 случая заражения.

Об этом министр здравоохранения, профессор Огтай Ширалиев сказал, выступая на 73-й Ассамблее ВОЗ, сообщает во вторник Trend.

По его словам, из них вылечились 2 015 человек, смертельные случаи составили 1,2% от общего числа зараженных.