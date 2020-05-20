Вюсал Гусейнов: В основном обращения мигрантов были связаны со штрафами по разрешениям на временное проживание

БАКУ/Trend/ - Обращений в связи с какими-либо проблемами, создаваемыми сотрудниками Миграционной службы в отношении мигрантов, не поступало.

Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в среду Trend.

По его словам, в основном, обращения были связаны со штрафами в связи с разрешением на временное проживание: "Мигранты сообщили, что обращались в Службу, но их не регистрировали и неправильно направляли. В связи с этим Служба проводит расследование. Если эта проблема произошла по вине сотрудников Службы, то она устраняется, и в отношении этих сотрудников принимаются меры. В некоторых случаях мигрант по незнанию обращается в другой орган. Эти вопросы тоже рассматриваются и принимаются объективные решения".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)