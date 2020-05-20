В Азербайджане начались собеседования для дошкольников, поступающих в секторы с обучением на иностранном языке

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начались онлайн-собеседования для дошкольников по секторам с иностранным языком преподавания, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Для детей, не посещавших дошкольные группы с обучением на иностранном языке, регистрация на онлайн-собеседования начнется 1 июня.

В течение июня на мобильные номера и в «личные кабинеты» родителей будут отправлены сообщения с датами проведения собеседования.

Напомним, что регистрация дошкольников в I класс проводится посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)