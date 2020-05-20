Мубариз Гурбанлы: Среди официальных религиозных деятелей не зафиксировано инфицирование коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с религиозными структурами не владеет информацией о случаях инфицирования коронавирусом среди религиозных деятелей, осуществляющих официальную деятельность.

Об этом в интервью Yeni TV сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, передает в среду Trend.

Он отметил, что при возникновении таких случаев Госкомитет был бы проинформирован.

"В связи с этим у нас нет никакой информации, и следовательно, нет случаев инфицирования", - уточнил Мубариз Гурбанлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)