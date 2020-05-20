В Баку выросли цены на аренду квартир

БАКУ /Trend/ - В Баку подорожала аренда квартир.

Об этом в среду сказал Trend гендиректор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрат Ибрагимов.

По его словам, в апреле цены на аренду квартир выросли на 2.98 процента, а на рынке аренды коммерческих объектов зафиксирован спад - 0,78 процента.

Ибрагимов подчеркнул, что причиной подорожания аренды квартир является снижение портфеля предложений в связи с пандемией коронавируса.

Он добавил, что люди предпочитают дождаться постпандемического периода для сдачи квартир в аренду. Снижение цен на аренду коммерческих объектов обусловлен снижением спроса на них.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)