Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-18, днем - 24-28, в Баку ночью - 16-18, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)