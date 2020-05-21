Умайра Тагиева: Северный ветер очищает Баку от загрязнения окружающей среды
БАКУ/Trend/ - Город Баку выгодно отличается от других мегаполисов тем, что на Абшеронском полуострове в основном дует северный ветер.
Как сообщает Trend об этом заявила сегодня на брифинге в оперативном штабе при Кабинете министров директор Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
По ее словам, условия интенсивных ветров неблагоприятны для скопления вредных веществ.
"Поэтому в Баку не так много случаев смога. Преимущество Абшеронского полуострова перед другими местностями в том, что с сокращением выбросов транспортного сектора уменьшается загрязнение окружающей среды ", - подытожила она.
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