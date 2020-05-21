В период пандемии в Азербайджане случаев незаконной охоты стало меньше

БАКУ/Trend/ - В период пандемии в Азербайджане произошло значительное сокращение случаев незаконной охоты.

Как сообщает Trend об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде на брифинге оперативного штаба при Кабинете Министров.

По его словам, в отличие от некоторых стран, в Азербайджане строго контролируется эта сфера.

"В связи с тем, что в период карантина некоторые лица не контролируют природные территории, в ряде стран наблюдается рост незаконной охоты, браконьерства", - отметил он.

По его словам, к примеру, в Непале, странах Южной Америки такая ситуация воспринимается как серьезный экологический фактор.

"В Азербайджане же проводится сбалансированная политика в этой области. В период пандемии, как и в других областях экологие, наблюдалось серьезное сокращение незаконной охоты", - подытожил он.

(Автор:Самир Али. Редактор: Ровшан Гусейнов)