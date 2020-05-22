На ряде дорог Баку ведутся ремонтные работы

БАКУ /Trend/ - С целью регулирования движения транспортных средств сегодня до вечерних часов на Бакинской кольцевой автомобbльной дороге проводится работа по ремонту стальных разделителей с поперечной разметкой, а также на автомагистрали Баку-Шамахы - работа по обновлению дорожной разметки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Двигаясь по этим дорогам водителям следует быть внимательными, следовать временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.