На ряде дорог Баку ведутся ремонтные работы
БАКУ /Trend/ - С целью регулирования движения транспортных средств сегодня до вечерних часов на Бакинской кольцевой автомобbльной дороге проводится работа по ремонту стальных разделителей с поперечной разметкой, а также на автомагистрали Баку-Шамахы - работа по обновлению дорожной разметки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.
Двигаясь по этим дорогам водителям следует быть внимательными, следовать временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.
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