Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело проверки в сетях столичных маркетов Neptun, Rahat и других продуктовых магазинах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.
В ходе мониторингов были проверены хранение в подходящих местах продовольственной продукции, термически необработанной и не прошедшей специальной очистки, соблюдение персоналом маркетов рекомендаций по продаже покупателям этой продукции.
Также был осуществлен контроль правил, предусмотренных в методических указаниях, подготовленных и представленных Агентством субъектами предпринимательства.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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