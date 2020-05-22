Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО)

Общество 22 мая 2020 16:53 (UTC+04:00)
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело проверки в сетях столичных маркетов Neptun, Rahat и других продуктовых магазинах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе мониторингов были проверены хранение в подходящих местах продовольственной продукции, термически необработанной и не прошедшей специальной очистки, соблюдение персоналом маркетов рекомендаций по продаже покупателям этой продукции.

Также был осуществлен контроль правил, предусмотренных в методических указаниях, подготовленных и представленных Агентством субъектами предпринимательства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) - Gallery Image
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) - Gallery Image
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) - Gallery Image
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) - Gallery Image
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) - Gallery Image
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) - Gallery Image
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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