Сложившаяся ситуация — не повод ужесточать режим карантина - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб вновь проанализировал санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране. Сложившаяся ситуация не дает повода ужесточать режим карантина.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

По его словам, в Азербайджане ситуация не такая напряженная, как в некоторых других странах.

"Ситуация в Азербайджане не столь напряженная. Хотя она еще не стабильная, тем не менее она находится под контролем. Нет необходимости в смягчении установленного режима. То есть, по результатам анализов Оперативного штаба, смягчение режима карантина в стране не считается целесообразным. В ближайшее время Оперативный штаб вынесет решение по этому поводу", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)