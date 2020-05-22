Из Стамбула в Баку чартерным рейсом AZAL доставлены еще 178 граждан Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще 178 граждан Азербайджана были доставлены сегодня на родину. Компания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) выполнила очередной чартерный рейс из Стамбула в Баку, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Все пассажиры по прибытии были отправлены на карантин.

Напомним, что на этой неделе в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, авиакомпания AZAL выполнила чартерные рейсы в Баку из Берлина и Варшавы.