Бакинский Порт провел оригинальную акцию к 28 Мая - Дню Республики (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Бакинский Порт провел оригинальную акцию, посвященную 28 Мая - Дню Республики.
Как передает в четверг Trend, в Бакинском Порту на территории сухогрузного терминала сложили из 54 контейнеров слово «AZƏRBAYCAN».
Высота каждой буквы 23 метра, а ширина около семи метров. Композицию дополнили изображенные на контейнерах хештег #BizBirlikdəGüclüyük, который уже стал символом общереспубликанского единства перед угрозой пандемии COVID-19, государственный флаг Азербайджана и логотип Порта.
Напомним, что в рамках общереспубликанской кампании #BizBirlikdəGüclüyük Бакинский Порт оказал помощь 300 семьям в поселке Алят, в котором он расположен.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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