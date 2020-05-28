Бакинский Порт провел оригинальную акцию к 28 Мая - Дню Республики (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Бакинский Порт провел оригинальную акцию, посвященную 28 Мая - Дню Республики.

Как передает в четверг Trend, в Бакинском Порту на территории сухогрузного терминала сложили из 54 контейнеров слово «AZƏRBAYCAN».

Высота каждой буквы 23 метра, а ширина около семи метров. Композицию дополнили изображенные на контейнерах хештег #BizBirlikdəGüclüyük, который уже стал символом общереспубликанского единства перед угрозой пандемии COVID-19, государственный флаг Азербайджана и логотип Порта.

Напомним, что в рамках общереспубликанской кампании #BizBirlikdəGüclüyük Бакинский Порт оказал помощь 300 семьям в поселке Алят, в котором он расположен.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)