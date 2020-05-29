В еще трех районах Азербайджана откроются центры профессионального образования

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения планирует открыть центры профессионального образования в Губинском, Бардинском и Шекинском районах.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, эти мероприятия нацелены на создание современной инфраструктуры в регионах для организации подготовительных курсов для безработных и соискателей по актуальным на рынке труда профессиям.

Для лиц, которые имеют затруднения в выборе соответствующего места работы ввиду отсутствия квалификации, а также отсутствия работы по имеющейся квалификации, в этих центрах будут организованы специальные курсы. Гражданам, успешно прошедшим обучение, будут выданы сертификаты, а затем они будут обеспечены работой в соответствии с полученной профессиональной квалификацией.

В настоящее время центры профессионального образования министерства функционируют в Баку, Гёйчае и Гяндже.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)