Ожидается возобновление внутренних авиарейсов после 8 июня - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что полеты внутри страны возобновятся после 8 июня.

Как сообщает в пятницу Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, количество как внутренних, так и международных рейсов сократиться.

"Количество пассажиров на борту уменьшится. Это для безопасности пассажиров и экипажа", - добавил Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева)