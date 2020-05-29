Ожидается возобновление внутренних авиарейсов после 8 июня - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - Ожидается, что полеты внутри страны возобновятся после 8 июня.
Как сообщает в пятницу Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, количество как внутренних, так и международных рейсов сократиться.
"Количество пассажиров на борту уменьшится. Это для безопасности пассажиров и экипажа", - добавил Байрамлы.
(Автор: Ильхама Исабалаева)
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