В Азербайджане все нарушители карантина будут привлечены к ответственности

БАКУ /Trend/ - Все нарушители режима карантина - и субъекты частного предпринимательства, и юридические лица, а также продающие и покупающие услуги, будут привлечены к ответственности.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.

Он добавил, что в соответствующих инструкциях будет отражена ответственность каждого субъекта.

"Необходим ответственный подход как продавца, так и покупателя услуги. В связи с этим будут применены штрафы. Они затронут всех нарушителей, будь то водители транспортных средств или сотрудники объектов общепита, магазинов. Правоохранительные органы, которые будут вести мониторинги в таких объектах, представят соответствующие директивы в связи с применением штрафов", - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)