Минобразования Азербайджана об участии учителей в конкурсе по смене места работы
БАКУ /Trend/ - С учителями, которые успешно прошли конкурс для заключения бессрочного договора, этот документ будет подписан в 2020-2021 учебном году. В связи с этим они не могут участвовать в предстоящем в июне конкурсе по смене места работы, сообщили в воскресенье Trend в министерстве образования.
Напомним, что прием документов в рамках конкурса по смене места работы для учителей будут проводиться с первого по пятое июня.
Текущее место работы учителей может быть изменено на основании результатов диагностического оценивания или экзамена по специальности и соответствующего экзамена в рамках конкурса по приему на работу.
Этот конкурс будет проведен в один тур в электронной форме.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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