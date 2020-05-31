Минобразования Азербайджана об участии учителей в конкурсе по смене места работы

БАКУ /Trend/ - С учителями, которые успешно прошли конкурс для заключения бессрочного договора, этот документ будет подписан в 2020-2021 учебном году. В связи с этим они не могут участвовать в предстоящем в июне конкурсе по смене места работы, сообщили в воскресенье Trend в министерстве образования.

Напомним, что прием документов в рамках конкурса по смене места работы для учителей будут проводиться с первого по пятое июня.

Текущее место работы учителей может быть изменено на основании результатов диагностического оценивания или экзамена по специальности и соответствующего экзамена в рамках конкурса по приему на работу.

Этот конкурс будет проведен в один тур в электронной форме.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)