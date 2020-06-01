1 Июня - Международный день защиты детей (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Сегодня во всем мире отмечается 1 Июня - Международный день защиты детей.
В связи с этим Trend поздравляет всех детей, которые являются нашим будущим, желает им здоровья и беззаботной жизни.
(Фото: Заур Мустафаев)
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