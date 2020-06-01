Малейка Аббасзаде: Лица с высокой температурой на экзамен допускаться не будут (версия 2)

(Первая версия в 11:27)

БАКУ/Trend/ - Каждый, кто участвует в экзамене, должен приходить в медицинской маске. Масками должны пользоваться и родители, сопровождающие абитуриентов на экзамен.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, будут проведены определенные процедуры в связи со входом в здание, где будет проходить экзамен, для чего с завтрашнего дня планируется трансляция видеороликов: "До начала экзамена сначала будет измеряться температура абитуриента, и те, у кого она будет высокой, на экзамен допускаться не будут.

Рядом со зданиями, где будут проходить экзамены, будут дежурить врачи. Абитуриенты не должны думать, что если они приходят в масках, то смогут пронести в здание телефон. Это будет невозможно. Каждые полчаса в здание будут приглашаться 40 человек. Поэтому к нему необходимо подойти в то время, которое написано на пропускном листе. Мы не хотим, чтобы перед зданием собиралась толпа людей».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)