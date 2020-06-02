"Жизнь после коронавируса" – конкурс эссе в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При организации Бакинского книжного центра проводится конкурс эссе на тему "Жизнь после коронавируса", сообщает Trend. Конкурс был объявлен в начале апреля, прием работ продлился до 10 мая 2020 годa. На данном этапе члены жюри оценивают представленные произведения, победители конкурса будут объявлены в ближайшее время.

В эссе авторам было предложено изложить свое мнение по поводу того, какой будет жизнь человечества после окончания пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), поделиться своим видением развития научных, общественно-политических, гуманитарных, социальных, экономических, психологических и иных последствий этого процесса. Для шести победителей конкурса предусмотрен денежный приз. Информация о проведении конкурса была объявлена на официальных страницах Бакинского книжного центра в социальных сетях.

Автор идеи конкурса эссе "Жизнь после коронавируса" – первый омбудсмен Азербайджана, профессор Эльмира Сулейманова.

По словам Эльмиры Сулеймановой, каждый желающий, принимая участие в конкурсе, мог продемонстрировать свой творческий потенциал, создать интересные и актуальные произведения.

"Мир охватила коронавирусная инфекция, которая не обошла и нашу страну. Граждане поддержали призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Вместе мы – сила!", и остались дома. По понятным причинам мероприятия с участием большого количества людей не проводятся, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Но у каждого человека своя природа и специфика: одни восприняли это время, как возможность отдыха, для других, кто привык к активному труду, этот период стал достаточно сложным и в некоторой степени психологически неустойчивым. Поэтому я подумала, что мы могли бы провести конкурс, где каждый желающий может продемонстрировать свой творческий потенциал, создать интересные произведения, генерировать и транслировать ценные для общества идеи. Предложила провести конкурс Бакинскому книжному центру, и выражаю признательность за то, что моя инициатива была поддержана и реализована", - сказала Сулейманова.

Эльмира Сулейманова отмечает, что на конкурс было представлено свыше 80 работ.

"В конкурсе мог принять участие каждый желающий старше 18 лет. Авторы работ должны были отразить в произведениях, как они видят свою жизнь, деятельность после пандемии. Работы были представлены как на азербайджанском, так и на русском языке. Тема конкурса — жизнь после коронавируса, но подход к этому вопросу у всех безусловно разный. Каждый автор по-своему раскрыл заданную тему. Все работы члены жюри оценивают по определённым критериям — актуальность, творческий подход, соответствие заданной теме.

Очень интересно было наблюдать подход к теме и через призму гендерных различий - как женщин-авторов, так и мужчин, понять, как они формулируют свое видение будущего. В отношении участников мы не ставили никаких ограничений: ни по возрасту, ни по профессиональным интересам, ни по каким-либо иным критериям. Всем была предоставлена возможность свободно выразить свои мысли. Ведь творческому человеку важно поделиться своим видением мира, понять, как общество относится к его творчеству. Думаю, что конкурс стал для всех участников возможностью провести время с пользой, это был очень полезный опыт", - добавила первый омбудсмен Азербайджана.

Руководитель Бакинского книжного центра (Baku Book Center), писательница Гюнель Рзаева, которая вошла в состав жюри, со своей стороны отметила, что, подводя итоги конкурса, члены жюри встанут перед нелегким выбором, поскольку все представленные произведения достаточно интересны и актуальны.

"На данном этапе члены жюри проводят итоговую оценку работ. Из 82 представленных на конкурс произведений на азербайджанском и русском языках будут определены победители по трем призовым местам. Все представленные на конкурс работы по-своему интересны, но среди них есть те, которые не соответствуют формату эссе, также авторы ряда работ немного отклонились от заданной темы. И поэтому члены жюри очень внимательно подходят к рассмотрению всех представленных на конкурс материалов, оценивают их по нескольким критериям – с художественной точки зрения, соответствия теме конкурса, стиля и другим параметрам. Учитывая все эти факторы и будет подведен итог конкурса. На конкурс свои работы представили авторы от 16 до 57 лет. И это несмотря на то, что, согласно условиям, мы объявили возраст участников от 18 лет. Возможно, если члены жюри примут такое решение, то авторов в возрасте 16 лет мы наградим поощрительными призами", - подчеркнула Рзаева.

В состав жюри конкурса вошли видные литераторы - главный редактор "525-ой газеты", секретарь Союза писателей Азербайджана (СПА) Рашад Меджид, председатель Центра художественного перевода и литературных связей СПА, поэт Салим Бабуллаоглу, секретарь СПА, писатель, поэт, драматург Ильгар Фахми, писатель, литературный критик, председатель Общества "Оджаг" Тофик Меликли и руководитель Бакинского книжного центра (Baku Book Center), писательница Гюнель Рзаева. В обсуждении конкурсных работ, наряду с членами жюри, также участвует автор идеи конкурса Эльмира Сулейманова.

Для секретаря Союза писателей Азербайджана Рашада Меджида интересным фактом стало то, что в конкурсе приняли участие курсанты Академии Полиции.

"Примечательно, что на конкурс свои работы представили учащиеся Академии Полиции. Среди этих работ были очень интересные произведения, что для меня стало сюрпризом.

Жюри выбирает среди работ именно те, которые соответствуют требованиям конкурса. Несколько работ, где авторы делятся своими прогнозами на жизнь после коронавируса, мне показались очень интересными. В ряде работ авторы приводили статистические данные, влияние ситуации на экономику, а если говорить непосредственно о жизни после пандемии, то некоторые авторы затрагивали тему экологии, природы, личные отношение между людьми. Выражаю всем авторам признательность за участие в конкурсе", - сказал Меджид.

Салим Бабуллаоглу подчеркивает, что тема конкурса очень актуальна и для нашей страны, и для всего мира, авторам было интересно исследовать этот вопрос.

"Для меня особо значимым является отношение представителей молодого поколения к данному вопросу - их чувства, рассуждения, рассмотрение этой проблемы с экономического, психологического ракурса, их видение будущего. На конкурс представлены грамотно изложенные и по-настоящему талантливые произведения. Рассматривая работы, я не интересовался, кто автор, сколько ему лет, кто он по профессии, для себя старался сохранить анонимность автора", - подчеркнул Бабуллаоглу.

Отметим, что из 82 работ, представленных на конкурс, около 50-ти были написаны на азербайджанском языке, остальные – на русском.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)