Минобразования Азербайджана о летних отпусках школьных учителей

Общество 2 июня 2020 19:53 (UTC+04:00)
Минобразования Азербайджана о летних отпусках школьных учителей

БАКУ /Trend/ - Летние отпуска преподавателей начнутся в обычное время.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом общего и дошкольного образования министерства образования Орхан Аббасов.

Он добавил, что в связи с проведением виртуальных уроков учителям никакие требования не предъявляются.

"Виртуальные уроки проводились для того, чтобы ученики лучше усваивали темы в период пандемии. Поскольку учебный год закончился, то можно эти уроки не проводить", - отметил Аббасов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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