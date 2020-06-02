Минобразования Азербайджана о летних отпусках школьных учителей
БАКУ /Trend/ - Летние отпуска преподавателей начнутся в обычное время.
Как передает во вторник Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом общего и дошкольного образования министерства образования Орхан Аббасов.
Он добавил, что в связи с проведением виртуальных уроков учителям никакие требования не предъявляются.
"Виртуальные уроки проводились для того, чтобы ученики лучше усваивали темы в период пандемии. Поскольку учебный год закончился, то можно эти уроки не проводить", - отметил Аббасов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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