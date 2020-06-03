Оперативный штаб: Текущее положение дел не позволяет открыть границы
БАКУ /Trend/ - В настоящее время решение о закрытии границ до 15 июня остается в силе.
Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, решения о возобновлении авиарейсов пока нет.
"Пока что эксперты ведут наблюдения. Если события будут развиваться по текущему сценарию, то открытие границ не ожидается. О решении открытия границ на последующем этапе можно будет говорить в соответствии с результатами наблюдений экспертов", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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