Оперативный штаб: Текущее положение дел не позволяет открыть границы

БАКУ /Trend/ - В настоящее время решение о закрытии границ до 15 июня остается в силе.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, решения о возобновлении авиарейсов пока нет.

"Пока что эксперты ведут наблюдения. Если события будут развиваться по текущему сценарию, то открытие границ не ожидается. О решении открытия границ на последующем этапе можно будет говорить в соответствии с результатами наблюдений экспертов", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)